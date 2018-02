Contribuinte recebe 4º lote do IR nesta sexta A Receita Federal liberou nesta sexta-feira o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física. A consulta foi disponibilizada na semana passada e o dinheiro virá corrigido em 5,89%. Quem não informou o número da conta para depósito deverá procurar qualquer agência do Banco do Brasil para sacar o valor. A consulta pode ser feita no site da Receita ou pelo telefone 0300-789-0300.