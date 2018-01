Contribuintes já podem sacar dinheiro da restituição do IR A partir desta quinta-feira, os contribuintes que tiveram o nome incluído no sexto lote do Imposto de Renda da Pessoa Física já podem sacar o dinheiro da restituição. Segundo a Receita Federal, terão direito ao benefício 1.095.539 contribuintes. Neste lote, serão pagos, no total, quase R$ 950 milhões. O dinheiro está corrigido em 7,04% referentes à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano), acumulada entre maio e outubro, além de 1% da correção de novembro. Quem não informou o número da conta para crédito da restituição deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (para as demais cidades) e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. Para saber se teve o nome incluído no sexto lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet. Se preferir, pode ligar para o Receitafone: 0300-789-0300. O dinheiro do sétimo é último lote deste ano da restituição deverá ser pago no próximo dia 15 de dezembro.