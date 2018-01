Contribuintes já podem sacar dinheiro da restituição do IR Os contribuintes que tiveram o nome incluído no último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2006, ano-base 2005, já podem sacar o dinheiro, depositado nesta sexta-feira em suas conta. Segundo a Receita Federal, terão direito à restituição 1.911.983 contribuintes. O valor total soma cerca de R$ 1,8 bilhão. A restituição terá correção de 9,06%, referentes à taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,25% ao ano), acumulada de maio a dezembro. O saque pode ser feito no banco informado pelo contribuinte na declaração do IR. Quem não informou o número da conta deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais cidades e pedir a transferência do valor para qualquer banco. Para saber se o nome está incluído no último lote de restituições, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 0300-789-0300. De acordo com a Receita, 746.035 declarações foram retidas na malha fina. A previsão é de que o primeiro lote residual seja liberado em janeiro.