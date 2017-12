Contribuintes podem ter que pagar multas Contribuintes que não tiveram, em 27 de outubro, o débito da CPMF, que não foi cobrada em certos períodos de 1999 por causa de uma decisão judicial depois revogada, serão incluídos na lista de devedores do Fisco, a ser enviada à Receita amanhã. Quem quiser evitar o lançamento de ofício, com multa de 75% a 225% sobre o valor original do imposto, pode fazer o recolhimento agora, por meio do Documento de Arrecadação da Receita Federal (Darf) com código 8536. Será cobrada multa de 20% mais juros acumulados pela taxa Selic.