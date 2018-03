Contribuintes recebem programa falso do Imposto de Renda A Secretaria da Receita Federal alertou os contribuintes para que não preencham nenhuma declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003 que não tenha sido obtida no site oficial (www.receita.fazenda.gov.br). Nos últimos dias, a Receita foi informada que contribuintes estão recebendo emails falsos, que supostamente conteriam o programa do IR, mas na verdade contêm vírus ou então induzem o contribuinte a preencher um cadastro com seus dados pessoais. "A Receita não envia programa por e-mail", afirmou o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda (PIR), Joaquim Adir Figueiredo. "Quem receber uma mensagem desse tipo, não abra porque é perigoso." Também circula pela rede um alerta falso quanto à segurança do sistema de transmissão de dados para a Receita. "Isso é uma brincadeira", disse Adir. "Nosso sistema é totalmente seguro e inviolável."