Contribuintes têm até sexta para entregar declaração do IR Termina sexta-feira o prazo para os contribuintes apresentarem à Receita Federal a declaração de rendimentos de 2005, ano-base 2004. De acordo com o último levantamento da Receita, divulgado ontem, 13,6 milhões de pessoas já haviam prestado ao Leão. As declarações podem ser enviadas via internet ou telefone até às 20 horas (horário de Brasília) ou entregues nas agências bancárias (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) ou dos Correios.