Contribuintes tem até sexta para pagar INSS Vence na próxima sexta-feira o prazo para que autônomos, empresários, domésticos e contribuintes facultativos do INSS - donas de casa, desempregados e estudantes - façam o recolhimento de novembro à Previdência Social. Os domésticos pagam de acordo com o salário e as faixas de renda da tabela de assalariados, o patrão contribui com 12%. Os demais contribuintes, inscritos até 28/11/98, utilizam a tabela de classes. Inscritos a partir de 29/11/98 contribuem livremente sobre salário de R$ 151 a R$ 1.328,25.