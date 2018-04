Contribuintes vão analisar caso Itaú/Esso O Banco Itaú diz estar confiante em que o Conselho de Contribuintes dará parecer favorável à instituição, que foi autuada pela Receita Federal por operações realizadas entre maio de 1997 e janeiro de 1999, em que o cliente - Esso Brasileira de Petróleo - deixou de recolher a CPMF em pagamentos efetuados a fornecedores. Aldous Galletti, diretor de relações institucionais do Itaú, disse que o banco segue a legislação. O Itaú recolhia os cheques recebidos em postos da Esso, que passavam por um sistema de "endosso eletrônico". O dinheiro entrava em uma conta corrente do banco, que pagava os fornecedores da Esso, entre eles a Petrobras. O dinheiro não passava pela conta da Esso e portanto não havia a incidência da CPMF. O Itaú também não pagava a contribuição, pois instituições financeiras estão livres do tributo no processo de intermediação financeira. No processo, o Itaú contesta a autuação e espera parecer favorável a ser julgado por Colegiado da Receita, diz Galletti. A direção da Esso distribuiu nesta quarta-feira um comunicado, argumentando que os serviços prestados "no passado" pelo Itaú à distribuidora "eram comuns no mercado e estavam de acordo com os dispositivos legais vigentes relativos à incidência da CPMF, segundo a interpretação da instituição financeira, da empresa e de renomados especialistas tributários."