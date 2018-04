Controlador da Bombril é multado em R$ 62,5 mi O empresário italiano Sérgio Cragnotti, dono da Bombril, recebeu nesta quarta-feira a maior multa já aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na história do mercado de capitais brasileiro. O empresário terá de pagar R$ 62,5 milhões, além de ficar proibido de administrar qualquer companhia aberta pelo prazo de cinco anos. Essa multa é três vezes superior à paga em 1994 pelo investidor Naji Nahas, culpado por crime de manipulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Em valores atuais, a pena seria de R$ 21,9 milhões. A CVM julgou que houve abuso de poder do controlador, que fez várias operações irregulares de compra e venda entre as companhias do grupo Cragnotti. Toda essa movimentação resultou em perda para os acionistas minoritários da Bombril e ganho apenas para o controlador. Segundo a relatora do inquérito, a diretora da CVM Norma Parente, a Bombril funcionava como com um banco financiando às companhias do empresário italiano. ?Na prática, o que ocorreu foi a utilização pelo acionista controlador, a um custo zero, durante um ano e meio, de US$ 380 milhões e que foram sendo devolvidos de acordo com a sua conveniência, ou melhor, transformados em empréstimos, e um rombo de R$170 milhões?, afirmou a diretora. . Os problemas de Cragnotti com órgão regulador brasileiro começaram em 1997, quando a Bombril adquiriu por R$ 380 milhões o controle de outra empresa do grupo italiano, a Cirio Holding. A compra foi feita com o argumento de "internacionalização da empresa?. Um ano e meio após o negócio, a Bombril decidiu vender a Cirio para a Bombril Cirio Internacional, outra empresa do grupo que tem sede em Luxemburgo, na Bélgica. A venda foi feita pelo mesmo valor, mas a forma de pagamento foi muito diferente. Cragnotti acertou pagar à Bombril em quatro parcelas. A operação foi interpretada como um empréstimo ao controlador, o que é ilegal pela Lei das Sociedades Anônimas. ?Torna-se patente ao examinar o processo que o dinheiro que entrava para pagar a (venda) Cirio Holding imediatamente retornava como empréstimo para o controlador, o que torna evidente que a venda nos moldes em que foi feita em nada beneficiou a Bombril?, ressaltou a relatora, ao lembrar que o negócio representava 66% do patrimônio líquido da companhia. Dados da CVM revelam que 87% dos recursos obtidos com a venda da Cirio retornaram às mãos de Cragnotti. A Bombril já anunciou que irá recorrer da decisão no conselho do Sistema Financeiro Nacional (SFN). "Existem outras instâncias e estamos convictos da licitude dos acusados", afirmou o diretor superintendente da companhia, Joamir Alves. Mas, os minoritários acreditam que o resultado do julgamento da CVM será um bom aliado na luta travada pelos acionistas contra a Bombril na Justiça. Os principais acionistas minoritários (BNDES, Previ e Dynamo) entraram na Justiça para garantir que a empresa cumpra um acordo firmado com eles para recomprar suas ações ao preço de R$ 19,00. O julgamento da CVM foi retomado no ano passado após a empresa descumprir o termo de compromisso firmado com o órgão. O acordo suspendia o inquérito em troca de uma oferta pública para fechar o capital da companhia. Canadá Os problemas de Cragnotti com os órgãos reguladores não se restringem ao Brasil. Em maio de 2000, o empresário foi multado pelo mercado de capitais do Canadá em US$ 2 milhões. A Comissão de Títulos Mobiliários de Ontário acusou Cragnotti de operações irregulares com ações da companhia de embalagens Lawson Mardon, controlada por uma subsidiária da holding Cragnotti & Parterns e por dar declarações enganosas sobre o assunto. O controlador da Bombril, Sergio Cragnotti, pretende pedir o efeito suspensivo no caso de ser condenado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela ocorrência de irregularidades relacionadas à alienação, pela Bombril, da participação na controlada Cirio Holding à Bombril-Cirio International. Além dessas operações, o que também preocupa os minoritários são os contratos de mútuo (empréstimos), que levaram Cragnotti a acumular uma dívida de R$ 1,2 bilhão, distribuída entre quatro das suas nove empresas, como a Cragnotti & Partners Overseas, com mais de meio bilhão, e o Lazio, clube de futebol controlado pelo empresário. Esta dívida, registrada como "ativo realizável a longo prazo" no balanço consolidado de 2000 da Bombril S/A, é superior ao valor patrimonial da empresa, que era de aproximadamente R$ 800 milhões. A ação da Bombril subiu 7,8% na sexta-feira.