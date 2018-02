Controladores da Hypermarcas abrem mão de direito de preferência

O fundo GPCP-4, da GP Investimentos, deixou o grupo de controle da Hypermarcas juntamente com os acionistas Dino Samaja, Gianni Franco Samaja, Heloisa Desiree Samaia, Iolanda Samaia da Silva Coelho, Martha Samaia de Vivo, Andre Alicke de Vivo e Private Equity Partners C.

A participação total envolvida é de 29.720.140 ações ordinárias. O capital total da companhia é formado por 223.100.697 de ações.

Com base na cotação da ação no fechamento da Bovespa na segunda-feira, de 33,80 reais, a operação pode movimentar cerca de 1 bilhão de reais se o lote todo for vendido.

A Hypermarcas também informou que encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de 3,8 milhões de reais, revertendo prejuízo de 92,4 milhões de reais um ano antes.

O Ebitda teve alta de 47,8 por cento, para 134,2 milhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)