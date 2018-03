Controladores da Vale não estão alinhados sobre novo sócio Os controladores da Companhia Vale do Rio Doce não estão alinhados na decisão de encontrar um novo sócio estrangeiro para a mineradora. Com a recente mudança em sua direção, a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, deverá rediscutir esta questão com a Bradespar, empresa de participações do Bradesco. Amanhã, os dois sócios irão comprar, por US$ 540 milhões, a participação de 10,1% que empresas estrangeiras, lideradas pela BHP-Billinton e pelo Bank of America, detêm na Valepar, holding que controla a Vale. A expectativa era que, a partir daí, começasse a ser concluído o processo de venda de ações da Vale para a Mitsui. Segundo fontes que acompanham as negociações, a intenção era de que a trading japonesa assumisse uma parcela pouco maior do que a que os sócios estrangeiros, reunidos no consórcio Sweet River, controlam atualmente. A participação ficaria em torno de 15%. Isto ainda não daria ao novo acionista direito a veto das decisões do grupo, o que só seria possível com a aquisição de pelo menos 25%. Um negócio como este custaria algo em torno de US$ 2 bilhões. Executivos da Mitsui fizeram parte do grupo de 300 convidados da Vale para assistir de camarote ao desfile das escolas de samba do Rio. Animado, o presidente da mineradora, Roger Agnelli - que por questão de segurança não quis revelar os cargos e nomes dos executivos - disse que uma possível entrada da Mitsui no grupo de controle da Vale agregaria valor à empresa. "Temos parcerias com a Mitsui há 20 anos. Eles seriam parceiros amigáveis", disse o executivo que preferiu, porém, não confirmar diretamente as negociações com os japoneses. Agnelli está convencido de que o investimento da Vale no carnaval carioca foi um marketing perfeito para os clientes estrangeiros da mineradoras. "Eles saíram daqui com outra visão do País e da própria empresa. As conversas ficam mais fáceis assim." O representante da Bradespar no conselho de administração da Vale, Renato Gomes, esteve no Japão em janeiro e, segundo fontes de mercado, ele estaria conduzindo pessoalmente as negociações com a Mitsui. A nova direção da Previ, que passou a ser presidida pelo ex-sindicalista Sérgio Rosa, ainda não chegou a um consenso sobre o negócio. Com a saída do consórcio Sweet River, eles vão reavaliar a decisão de manter empresas estrangeiras no controle da mineradora.