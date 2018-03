Controladores de tráfego aéreo fazem greve na França Cerca de 70% de todos os vôos de origem e com destino para os aeroportos localizados em Paris foram cancelados, em conseqüência da greve de um dia dos controladores de tráfego aéreo. A manifestação é um protesto contra os planos do governo de reformar o sistema de aposentadoria. Em outras cidades, como Nice e Marselha, o cancelamento de vôos atingiu 60% do movimento. Nessas duas cidades, cerca de 100 mil pessoas, entre professores, empregados do correio e da France Telecom fizeram manifestações nas ruas contra a reforma, que prevê a ampliação dos anos de contribuição dos servidores públicos para requerimento de aposentadoria. As grandes companhias internacionais, como Lufthansa, British Airways e Air France, assim como várias companhias de vôos econômicos cancelaram seus vôos. A Lufthansa informou que 80 dos 120 vôos programados de Frankfurt para cidades francesas foram suspensos. A British Airways cancelou seus 100 vôos diários para a França e a companhia de vôos econômicos EasyJet suspendeu 50 dos 70 vôos. A paralisação das rotas aéreas levou a Eurotúnel, que administra os trens sob o Canal da Mancha, a ampliar o número de viagens ligando o Reino Unido à França.