Controladores desistem de vender site de 'streaming' Hulu

Os controladores do site de streaming de vídeos Hulu divulgaram uma nota ontem retirando a oferta de venda da empresa e anunciando um novo investimento no site no valor de US$ 750 milhões.

A empresa é controlada pela Walt Disney, Twenty-First Century Fox e pela NBCUniversal, da Comcast.

A decisão encerra o leilão que atraiu ofertas de grandes marcas como DirecTV, Time Warner e o site Yahoo.

O Hulu foi lançado em 2008 e tem 30 milhões de visitantes únicos mensais, uma receita anual que dobrou para US$ 690 milhões no ano passado e mais de 4 milhões de assinantes pagantes.

A nova injeção de investimento vai permitir que a empresa adquira novos programas para competir por assinantes com outros players do mercado como a Netflix e a Amazon.

"A Hulu surgiu com uma das tecnologias mais amigáveis ao consumidor e com uma visão tecnológica inovadora entre as plataformas da era digital", disse o presidente e CEO da Disney, Robert Iger, no comunicado. "À medida que a evolução prosseguir, a Disney e seus parceiros vão comprometer recursos para atingir o máximo potencial. "

Essa não foi a primeira vez que os sócios das empresas que controlam o Hulu mudaram de ideia sobre a venda do site.

Em junho de 2011 eles colocaram o site à venda e depois cancelaram em outubro.

O serviço também nunca avançou nos planos de fazer um IPO (oferta inicial de ações) planejado para 2010.