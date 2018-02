Controladores do WestLB arcam com prejuízo do banco por crise Os donos do banco alemão WestLB se reuniram para apoiar o abatido credor estatal, arcando com o que o banco afirmou ser um prejuízo de 1 bilhão de euros (1,47 bilhão de dólares) em 2007 e baixas contábeis dessa proporção vindas na onda da crise de crédito. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, um dia depois que a reguladora financeira da Alemanha, a Bafin, e o banco central do país, o Bundesbank, foram à reunião de emergência do controladores do WestLB para examinar como estabilizar o financiador. A Alemanha foi um dos países mais afetados pelo aperto no mercado de crédito, densencadeado pela crise das hipotecas de risco (subprime), que quase derrubou dois bancos do país e afetou diversos mais. O WestLB afirmou que seus controladores -- os bancos de poupança local e o governo do estado do Norte Rhine-Westphalia -- iria arcar com as perdas. Eles estão prontos para um fusão com um rival, o financiador estatal Helaba, e querem acelerar a mudança do banco, o que poderia acarretar numa redução de 30 por cento dos 6 mil funcionários do banco, segundo uma fonte próxima aos controladores. No domingo o presidente do Bundesbank, Axel Weber, e o chefe do Bafin, Jochen Sanio, inesperadamente apareceram para o encontro dos controladores do WestLB, reunidos para discutir a recuperação do banco, o que ilustra a urgência da situação. O WestLB, que possui uma série de veículos de investimento incluindo SIV (veículos de investimento estruturado) com um volume de cerca de 25 bilhões de euros, possui valor de 7 bilhões de euros.