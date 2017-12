Controle de tarifas telefônicas pode acabar em 2006 O governo pode acabar com o controle das tarifas de telefonia fixa a partir de 2006. Com isso, Telefônica, Embratel, Telemar, Brasil Telecom - holdings que surgiram da privatização do Sistema Telebrás - estariam livres para estabelecer preços aos serviços prestados aos consumidores. Até o final de 2005, devido aos contratos de concessão, as operadoras terão os preços dos serviços controlados pelo governo. Os reajustes serão concedidos em intervalos de 12 meses com base no IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em junho do ano passado, o uso deste indexador fez com que os serviços de telefonia fixa tivessem um reajuste médio de 11,5%. A partir de 2006, os contratos poderão ser renovados pelo período de 20 anos e a liberdade de preços poderá entrar em vigor. Trata-se de um modelo já adotado pelas empresas Vésper, Global Village Telecom (GVT) e Intelig.