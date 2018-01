Controle do orçamento doméstico é essencial Muitas vezes a falta de controle detalhado das finanças domésticas acaba levando à inadimplência. O consumidor deve se disciplinar para racionalizar seus gastos e inclusive reservar uma parte de seus recursos para uma poupança. Uma maneira de organização dos gastos é o registro de todas as rendas e despesas familiares, com o maior detalhamento possível (confira link com a Tabela de Controle de Orçamento Familiar). Assim, fica mais fácil detectar no final do mês quanto foi desembolsado em cada segmento. A participação de todos os membros da família é fundamental para a contabilidade, que sempre deve considerar alguma economia para imprevistos. Os gastos sazonais, aqueles que são típicos de uma época do ano, também devem ser previstos. Isso se aplica aos impostos, como o Imposto de Renda, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Até a compra de presentes para datas importantes deve ser planejada, como aniversários, dia dos namorados ou qualquer outro tipo de comemoração. Alguns fatores difíceis de prever podem colocar em risco o orçamento e levar o consumidor a recorrer a linhas de crédito. Alguns exemplos são a perda do emprego ou tratamento médico. No entanto, especialistas aconselham a evitar as linhas de crédito, já que no Brasil as taxas praticados nos empréstimos e financiamentos são bem altas. Por isso, se o consumidor puder evitá-los, melhor. O aconselhável é solicitar esses tipos de transações apenas em casos de extrema necessidade e estar atento aos juros.