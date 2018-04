Controle fiscal "é consenso", diz petista O economista Guido Mantega, assessor econômico de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, disse que o controle da inflação e a responsabilidade fiscal são hoje valores consensuais, independentemente de ideologias de esquerda ou de direita. "A população quer isto, e o eleitorado assume estes princípios como um valor", disse Mantega, acrescentando que "para o PT, o controle da inflação é importante". Guido Mantega defendeu a mudança da meta de inflação, de 3,5% e 3,25% (para respectivamente, 2002 e 2003) para 4,5% a 5%, com a adoção de um núcleo de inflação, no lugar do índice cheio. Mantega, que se disse favorável ao sistema de metas de inflação, afirmou que "as atuais metas são irrealistas; o Brasil não é a Suíça, e não conseguirá cumprir as metas de 3,5% e 3,25%". Para ele, metas baixas demais levam a juros excessivamente elevados, e, quando o BC não consegue cumpri-las, tem que se explicar, o que "causa confusão". Mantega defendeu a elevação da meta para o intervalo entre 4,5% e 5%, mantendo a margem de tolerância de dois pontos porcentuais. Ele observou, porém, que, com a elevação da meta para um patamar que ele considera mais realista, cai bastante a probabilidade de se usar um pedaço grande da margem de tolerância. Segundo o economista, o Brasil tem mais focos de instabilidade do que os países avançados, como as fortes oscilações cambiais que se transmitem a muitos dos preços administrados, que correspondem a 30% do índice de inflação. Esta é a razão de ele ter defendido o uso de um núcleo de inflação como meta, expurgado dos componentes como os preços administrados. O economista disse que está havendo "um otimismo em relação à economia brasileira". Para Mantega, os investidores externos estão trazendo recursos para o Brasil, e o mercado está líquido. O economista notou que Lula já caiu e subiu nas pesquisas, sem alterar este quadro de otimismo. Isto, para Mantega, quer dizer que o mercado já não teme um governo petista como no passado. Ele acredita que, no caso de uma vitória de Lula, o risco Brasil poderá cair, com a antecipação pelo mercado dos efeitos positivos da vigorosa política de redução do déficit em conta corrente que será adotada pelo PT. Por conta disto, ele prevê que a economia crescerá mais em 2003 se o PT vencer, quando se compara com o cenário de vitória da candidatura governista. Superávit menor Mantega disse ainda que o governo Lula vai reduzir o superávit primário em 2003, mas vai manter o déficit nominal entre 3,5% a 4% do PIB, aproximadamente o que vem sendo registrado nos últimos anos. "Podemos ter um superávit primário menor, porque o que interessa é ter um déficit nominal de 3,5% a 4% do PIB, que é um nível de consenso e equilíbrio em qualquer país do mundo", afirmou. O economista condicionou a redução dos juros à queda da taxa de risco externa do Brasil, o que acha que vai ocorrer em função das melhoras no cenário internacional e de medidas vigorosas do governo petista para reduzir o déficit em conta corrente. Mantega não quis comentar a possibilidade de o PT não conseguir uma redução das taxas de juros suficiente para garantir que a queda do superávit primário não leve o déficit nominal acima do intervalo de 3,5% a 4% do PIB. Observando que quase todos os economistas têm cenários otimistas para 2003, ele disse que seria "masoquismo" imaginar um cenário em que as taxas de juros não pudessem ser substancialmente reduzidas. Com Lula, Fraga sai Guido Mantega disse que Armínio Fraga sairá do Banco Central, caso o PT vença as eleições. Ele acrescentou que o BC não terá independência. "Se o Lula for eleito, o Armínio Fraga sai e o Banco Central não será independente, pelo menos agora", disse Mantega. Ele acrescentou que o PT tem discordâncias em relação à política monetária praticada por Fraga, mas que ele é o mais competente entre os últimos presidentes do BC. "Ele é simpático, de bom trato, e é alguém com quem se pode conversar. Não é arrogante como outros presidentes que o BC teve. O problema é que ele é um símbolo da política econômica que se quer mudar, e não se pode manter o símbolo da política antiga", disse. Mantega observou que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, tem estado relativamente ausente da cena política, e que Fraga passou a ser o principal representante da política econômica do governo. Ironicamente, Mantega observou que o "afastamento" de Malan talvez se deva a cálculos eleitorais do governo. Quanto ao tema da independência do BC, Mantega defendeu que haja uma "autonomia operacional", não formalizada em lei, como atualmente, mas que não haja mandatos e que se reserve ao presidente da República o direito de demitir o presidente e diretores do BC. Para Mantega, um presidente do BC em um governo do PT deve ter um perfil técnico e conhecimento de política monetária. Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom), segundo Mantega, também devem ter as mesmas características. Dívida pública Mantega negou categoricamente que o partido cogite qualquer reestruturação forçada da dívida pública. "Vamos respeitar religiosamente os contratos, todos os contratos serão respeitados no Brasil", disse Mantega. Segundo o economista, "não há nenhum problema em rolar a dívida (interna)", desde que os juros sejam reduzidos. Para Mantega, a dívida pública brasileira não é grande, quando comparada internacionalmente. "O grande problema da dívida são os juros, e achamos que há condição de reduzir os juros", ele disse, observando que o Brasil paga 8,2% do PIB de juros líqüidos. O economista falou que a redução de juros será feita "sem artificialismos". Para Mantega, os vencimentos de 25% da dívida interna em 2002, e 24% em 2003, não apresentam problemas. Ele observou que o temor de uma reestruturação da dívida pública faria os juros subirem, e que a melhor forma de negociar condições mais favoráveis para a dívida é melhorar as contas externas. Em relação à dívida externa, Mantega disse que a maior parte é do setor privado, que não tem tido dificuldade em rolá-la. Ele observou que a dívida pública externa do governo é de somente US$ 50 bilhões, e que o serviço é de US$ 5 bilhões em 2002, sendo que o governo já captou US$ 2,5 bilhões. O economista mencionou a troca de bradies por global bonds como uma forma correta de gestão da dívida externa do governo. Ainda sobre a "tentação" de reestruturar a dívida pública brasileira, o economista Guido Mantega disse que "a tentação é do outro candidato", referindo-se a Ciro Gomes, da coligação PPS-PTB-PDT. "O Ciro se atrapalhou com esta questão", disse Mantega, acrescentando que isto talvez se deva ao fato de que o candidato do PPS tem como assessor econômico Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard. Segundo Mantega, o problema de Mangabeira Unger é que "ele é advogado, e não economista". Mantega participou de um café da manhã com investidores, empresários e banqueiros, organizado pelo Lloyds Bank no Rio de Janeiro.