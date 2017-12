Convênio entre CEF e Firjan beneficia micro e pequenas empresas A Caixa Econômica Federal assinará hoje um convênio com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) para liberação de R$ 300 milhões para capital de giro e desconto de títulos de micro e pequenas empresas. Serão beneficiadas as empresas do Rio filiadas à Firjan há mais de 90 dias; que estejam em dia com as obrigações com a entidade e apresentem carta de encaminhamento da própria Firjan. Para obter o crédito, as empresas devem ser aprovadas na análise cadastral e demonstrar capacidade de pagamento junto ao sistema de risco de crédito da Caixa. Para capital de giro, a Caixa oferecerá taxas de juros que variam de 1,80% ao mês a 2,29% ao mês mais a variação da Taxa Referencial (TR) e prazo máximo de 12 meses para amortização às empresas com no mínimo 12 meses de atuação efetiva no mercado. Para desconto de títulos, o prazo de limite global será de 360 dias, variando conforme o produto (cheque, duplicata ou cheque eletrônico), com juros variando de 1,98% ao mês a 2,29% ao mês.