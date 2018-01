Convênio para facilitar emissão de CPF O Banco do Brasil atende diariamente 5,2 mil solicitações para emissão de novo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), segunda via e alteração de endereço. No dia 10 de julho, antes da assinatura do convênio com a Receita Federal, que transferiu o atendimento do serviço para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a ECT, cerca de 3,8 mil pessoas eram atendidas pelo BB. No primeiro dia de agosto, quando começou a funcionar o convênio, o BB chegou a atender 7,6 mil interessados no serviço. Consultas ou dúvidas pelo BB Responde, pelo 0800.785.678.