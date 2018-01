Convênio permite certificados a pequenas empresas Um convênio firmado nesta segunda-feira entre o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) permite a certificação dos produtos e serviços comercializados pelas micro e pequenas empresas. Esse certificado, batizado de Bônus Certificação, possibilita a redução em até 70% dos custos de certificação desses produtos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, a quem o Inmetro é subordinado, disse que o novo certificado aumentará a competitividade dessas empresas, tanto no mercado interno quanto no externo. Ele informou que o investimento inicial do governo nessa ação foi de R$ 2,6 milhões. Hoje, os custos de certificação para pequenas e microempresas variam entre R$ 8 mil e R$ 20 mil. O convênio foi assinado na I Conferência Brasileira sobre Arranjos Produtivos Locais (APLs), aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Clube do Exército. Na ocasião, Lula anunciou a criação de mais um grupo de trabalho permanente, no âmbito do governo, encarregado de organizar as ações de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento desses pólos de micro e pequenas empresas.