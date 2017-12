Convênio transfere R$ 87 milhões para pesquisa nos Estados O ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, assinou nesta segunda-feira convênios com 24 fundações estaduais que garantirá a transferência de R$ 87 milhões para pesquisas nos Estados. Os recursos são parte da verba dos fundos setoriais e serão repassados aos estados por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A transferência de recursos é parte do Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas (Pappe), que tem como objetivo financiar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores em empresas de base tecnológica. O Pappe prevê que cada financiamento transferido pelo Ministério deverá ter aporte do mesmo valor por parte do Estado beneficiado, o que dobrará a verba do programa para R$ 174 milhões a serem integralmente liberados até 2005. O presidente da Finep, Sérgio Rezende, disse que a principal dificuldade para a aplicação de um projeto como este é a falta de cultura de parcerias entre o setor público e empresas para o desenvolvimento tecnológico.