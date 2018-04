Convênios já especulam valor do reajuste anual O índice de reajuste dos planos de saúde, a ser definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nem saiu ainda e já provoca especulações. Ontem, circulou a informação de que a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) teria solicitado reajuste de 15% à ANS. Mas a solicitação partiu apenas da Abramge do Rio, uma das regionais da associação. Segundo a assessoria de imprensa da Abramge nacional, a entidade não apresentou nenhum índice de reajuste para a ANS. No Rio, a ANS ainda não tem prazo para fixar o teto de reajuste dos planos de saúde. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a agência está avaliando as planilhas de custo das operadoras. Prejuízos com a epidemia de dengue não serão considerados, como algumas empresas querem; elas já incluem uma taxa de risco ao apresentar seus gastos à ANS. O diretor da ANS, Januário Montone, não quis comentar o reajuste de 15% pedido pela Abramge-RJ, por considerar que se trata de pressão do setor. O aumento fixado pela ANS deve acompanhar os índices de inflação dos últimos 12 meses. As operadoras criticam o reajuste único para todo o setor. As entidades de defesa do consumidor propõem a criação de um índice específico para o setor. Há sete anos, os médicos reivindicam, sem sucesso, aumento dos honorários que recebem dos convênios.