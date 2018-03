Conversa com secretário do Tesouro dos EUA foi produtiva, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, para discutir a sobretaxação do aço e alumínio foi "boa e produtiva" e o norte-americano "manifestou bom entendimento da situação", além de "simpatia" pelo interesse do Brasil de ficar de fora das novas alíquotas.

O ministro ressaltou não fez um pedido formal ao secretário para a isenção do Brasil das taxas adicionais, porque segundo Meirelles, Mnuchin não é a pessoa específica para isso. O ministro disse que Mnuchin ouviu os argumentos brasileiros, mas como não é só da área dele que depende a decisão, o secretário ficou de conversar com o titular do comércio, Wilbur Ross. "Não pedimos formalmente porque ele (Mnuchin) não é a pessoa a receber nenhum pedido formal", disse Meirelles. A reação do secretário do Tesouro dos EUA "foi muito positiva" em relação ao Brasil, ressaltou Meirelles. "Ele ouviu com muita atenção."

Meirelles disse a jornalistas que na reunião com Mnuchin ele apontou que, com a exclusão do Canadá das novas tarifas, o Brasil passa a ser maior exportador de aço para EUA incluído nas medidas anunciadas por Donald Trump. "Essa taxação prejudica a indústria norte-americana. O produto semiacabado que o Brasil exporta pode encarecer os custos para a indústria americana", disse Meirelles, ressaltando que o produto é um matéria-prima para o setor manufatureiro dos EUA. "Ele manifestou bom entendimento da situação."

O ministro brasileiro disse ainda que ressaltou na conversa com o colega norte-americano que a balança comercial dos dois países tem sido favorável aos EUA nos últimos 10 anos. Na exportação de bens, os EUA têm saldo que em 10 anos somam US$ 90 bilhões e em serviços, US$ 150 bilhões. "Existe relação bilateral muito importante e achamos que não devia ser prejudicada por esse ato específico", disse Meirelles. "Se houver negociação, precisamos saber o que eles querem negociar", completou o ministro, ressaltando que o Brasil vai aguardar a manifestação dos EUA sobre o assunto.

Meirelles disse que o secretário dos EUA manifestou que não é intenção de Washington desencadear uma guerra comercial. Ainda sobre o aço, Meirelles disse que o Brasil pretende cumprir os prazos estabelecidos pela Casa Branca para recorrer da decisão de Trump.