Conversas sobre alíquota única de IPI se estenderão O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, afirmou há pouco em entrevista, após ser recebido pelo secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que a entidade e o governo estão chegando a um entendimento para a utilização de uma alíquota única para o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), cobrado na produção de veículos no País. Há cerca de um ano, existiam 13 alíquotas de IPI para veículos, que foram reduzidas a duas - uma de 10%, para veículos de até 1.000 cilindradas (carros populares) e para utilitários (veículos com caçamba), e uma de 25% para os demais. Segundo Pinheiro Neto, a idéia é a de criar uma alíquota única, com valor porcentual entre 10% e 25%. O presidente da Anfavea disse que a discussão sobre a alíquota única será retomada em novo encontro que terá com o secretário Everardo Maciel, previsto para o dia 7. Atualmente, entre 60% e 65% de todos os veículos vendidos no País são do tipo considerado popular.