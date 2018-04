Cooperativa Aurora abre nova unidade e cria 150 empregos A Cooperativa Central Oeste Catarinense - Coopercentral Aurora - inaugura nesta quarta-feira a nova unidade para abate de suínos, em Joaçaba (interior de SC), cujos investimentos totalizaram R$ 15 milhões. A capacidade instalada do frigorífico é de 200 suínos por hora, com produção inicial estimada em mil animais por dia, devendo atingir 1,5 mil até o final deste ano. Para 2003 a meta será processar 2,5 mil cabeças por dia. A nova unidade proporcionou a criação de 150 empregos diretos, número que deve subir para 600 postos de trabalho quando o complexo estiver operando a plena carga. Segundo o diretor industrial da cooperativa, Vincenzo Mastrogiacomo, a nova planta injetará na economia regional, em suas diversas fases, de R$ 4 milhões a R$ 8 milhões mensais em salários, matérias-primas, insumos, impostos e fornecedores. "O frigorífico vai revitalizar a economia do meio-oeste catarinense", comemora.