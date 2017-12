Cooperativa contrata ex-presidente da Dow para diretoria A Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia (Carol), uma das maiores do País, anunciou nesta quinta-feira a contratação de José Eduardo Senise, que até abril era o presidente do Dow Brasil, para o cargo de diretor-executivo. O cargo foi criado recentemente pela cooperativa na busca de ampliar o processo profissionalização de seu quadro executivo. Com 4 mil cooperados e orçamento anual de R$ 1,2 bilhão, a Carol tem unidades em São Paulo, Minas Gerais e, Goiás. Senise informou, via assessoria de imprensa da Carol, que escolheu trabalhar na cooperativa "por conhecer bem e admirar o trabalho" e que o convite era "irrecusável". Sobre o fato de assumir a o cargo numa das piores crises do setor de grãos - principalmente a soja, principal produto da Carol - Senise informou estar consciente que isso afeta vários setores do agronegócio e atinge empresas que atuam no mesmo setor. "É uma crise que tem de ser superada, pois, perdurando, prejudicará significativamente a economia do País, como já está sendo possível perceber", disse. O executivo informou ainda que o seu objetivo na cooperativa é "profissionalizar cada vez mais as atividades, procurar novos negócios, novos parceiros, tendo como meta principal a geração de sobras, já que em cooperativismo não se fala em lucros, mas em sobras".