Cooperativas fluminenses de leite discutem dívidas deixadas pela Parmalat Representantes de 11 cooperativas de leite das regiões Norte e Noroeste e da Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (Faerj) discutem hoje a questão das dívidas deixadas pela filial brasileira da empresa Parmalat, que não cumpriu compromissos financeiros equivalentes a R$ 4,8 milhões. A reunião será presidida pelo secretário de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento do Interior, Christino Áureo, às 14h30, na Cooperativa Agropecuária de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O secretário encaminhou à Procuradoria Geral do Estado pedido de estudo de viabilidade jurídica de futura ação contra a filial brasileira da Parmalat, com o objetivo de exigir o pagamento da dívida ?parte já vencida e outra que vence amanhã, envolvendo 19 mil produtores de leite. As informações são da Agência Brasil.