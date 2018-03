Cooperativas negam uso de caminhões como silos A Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar) informou hoje, por meio de uma nota, que a capacidade de armazenamento das cooperativas é de 8,6 milhões de toneladas, o que corresponde a 45% do total da capacidade estática do Estado. "Isso significa que as cooperativas não estão utilizando os caminhões como armazéns, mesmo porque ficaria muito caro", diz a nota. A acusação de que as cooperativas não tinham investido em silos foi feita pelo superintendente do porto, Eduardo Requião. Além disso, afirma a Ocepar, as cooperativas têm dois terminais de embarque, por onde passam a maior parte das exportações realizadas pelo sistema. Segundo a nota, menos de 30% dos caminhões que estão na fila vêm de cooperativas. A Ocepar acrescenta ainda que os três mil caminhões da fila somam 81 mil toneladas, o que seria suficiente para carregar apenas dois dos 29 navios ancorados. "Como a capacidade de recebimento é de 1,2 mil caminhões por dia, se a operacionalização do porto não tivesse sido prejudicada em decorrência das chuvas, a fila seria menor", informa a nota.