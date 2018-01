Coordenador da Fipe não crê em aumento no preço de produto agrícola Contrário aos analistas do mercado financeiro, o coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, descartou o que já parece preocupar alguns economistas: o repasse do aumento dos preços agrícolas no atacado para o varejo. "Os movimentos de preços verificados no atacado não chegam no varejo com a mesma intensidade porque o peso dos agrícolas no atacado é muito maior que no varejo", diz o economista. Além disso, diz Heron, no varejo, o produto colocado à venda é processado. "Agrega-se valor no produto, mas este valor está mais relacionado à mão-de-obra, que não tem aumentado muito", defende o economista da Fipe. Ele acrescenta ainda que a inflação do varejo terá ainda como freio a perda de renda do consumidor e a necessidade de o setor produtivo alavancar suas vendas. "A inflação que temos agora decorre de reajustes de tarifas públicas efeitos sazonais. Não temos nenhuma pressão à vista no cenário além destas", diz Heron do Carmo.