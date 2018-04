Coordenador da Fipe não vê justificativa para aumento de energia O professor de Economia da USP e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, disse não ver justificativas para os aumentos que a Aneel tem concedido para as tarifas de energia elétrica pelo País, de, em média, 12%. Segundo o economista, os principais argumentos das empresas de energia elétricas para reajustar suas tarifas são os custos gerenciáveis e não gerenciáveis, compostos basicamente pela variação dos IGPs e do câmbio, respectivamente. "Ocorre que o dólar hoje está bem abaixo do patamar em que se encontrava no ano passado, quando os primeiros reajustes de energia começaram a ser autorizados. Os IGPs, que fecharam acima de 10% no ano passado, já estão em torno de 9% no acumulado de 12 meses e deverão cair para 8% até a data do grosso dos reajustes de tarifas", diz Heron. Para ele, um aumento de até 7% nas tarifas de energia elétrica já seria alto, mas suportável diante da atual taxa de câmbio e de inflação.