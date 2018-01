Coordenador da Fipe prevê inflação dentro da meta em 2003 A taxa de inflação deverá fechar o próximo ano perto do teto da meta, com o IPCA registrando uma variação em torno de 6,5%. A previsão é do professor de economia da USP e coordenador de preços da Fipe, Heron do Carmo. A meta acertada entre o governo e o FMI na última revisão do acordo de empréstimo de US$ 30 bilhões, subiu de 3,5% para 4%, e a margem de variação aumentou de 2 para 2,5 pontos porcentuais. O IPC-Fipe, coordenado por ele e que mede a inflação na cidade de São Paulo, também deverá fechar neste patamar, com a possibilidade de ficar até um ponto porcentual abaixo do IPCA. Segundo Heron, longe de distorções como as ocorridas este ano, a tendência é de os indicadores convergirem no decorrer do ano. Segundo ele, os reajustes atípicos de preços em novembro é que levaram a inflação a frustrar as expectativas. "Se pudéssemos tirar novembro, não teríamos saído do esperado e o IPC-Fipe fecharia o ano em torno de 6%", diz Heron. "Isso mostra que o conceito de inflação não é a inflação de um mês, mas sim de ano", disse. Com a taxa apurada em novembro, de 2,65%, o IPC-Fipe passa a acumular no ano um alta de 7,93% e a variação em 12 meses, encerrada em novembro, sobe para 8,20%.