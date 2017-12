Coordenador de FGV não crê em aumento da Selic neste mês O Banco Central não deverá, ainda, elevar a taxa Selic este mês. A avaliação foi feita pelo coordenador de análises econômicas da FGV, Salomão Quadros. "O mais provável é que aguarde um pouco mais ainda. Mas não vou me surpreender se houver aumento", comentou o coordenador. Quadros explica que o BC está tentando ser "o mais eficiente possível" e fazer qualquer mexida quando for "absolutamente essencial". Neste sentido, para ele, a autoridade monetária deverá esperar para ter mais informações, por exemplo, sobre a cotação do petróleo que vem oscilando no exterior.