Coordenador do IBGE faz previsão otimista para Safra A safra 2003/2004 deverá registrar no mínimo um recorde similar ao previsto para a safra 2002/2003 (122,2 milhões de toneladas), segundo acredita o coordenador de agropecuária do IBGE, Carlos Alberto Lauria. "Há ganhos de produtividade, o clima está ajudando e só não teremos uma safra igual ou maior do que o recorde deste ano se houver uma surpresa muito grande do clima", disse. Lauria afirmou também que a safra brasileira tem potencial de crescimento nos próximos anos, já que há avanços na tecnologia e perspectivas de expansão de área, como o Cerrado. "Podemos expandir em área e produtividade, mas o principal fator será o clima", explicou. Lauria ressaltou o "grande aumento" da produtividade da agricultura brasileira nos últimos anos. De 1990 a 2003, houve crescimento acumulado de 17,4% na área plantada no País (36,8 milhões de hectares em 1990 para 43,29 milhões de ha este ano), enquanto a safra cresceu 117,86% no período, passando de 56,1 milhões de toneladas para 122,2 milhões de toneladas. Segundo Lauria, esse aumento de produtividade ocorreu especialmente devido ao uso de tecnologia, incluindo sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas e equipamentos e correção de solo.