Copa Airlines será primeira a usar Embraer 190 no Brasil Após seis anos voando para o Brasil, a companhia aérea panamenha Copa Airlines amplia, a partir de 15 de julho, suas operações no País, com cinco vôos semanais unindo Manaus (AM) à Cidade do Panamá. A rota será operada com os novos Embraer 190 AR, recebidos no final de 2005 e com capacidade para 94 passageiros, sendo 10 assentos na classe executiva. Com isso, o jato construído pela fabricante brasileira voará em território nacional pela primeira vez, já que atualmente ele não faz parte da frota de nenhuma companhia de bandeira nacional. Com as operações na capital amazonense, a Copa Airlines chega a 19 freqüências semanais entre Panamá e Brasil. Em 2000, quando chegou ao País, eram três freqüências.