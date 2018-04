Copa Airlines terá 13 novos aviões Boeing A Copa Airlines, que atua nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, anunciou uma encomenda firme de 13 aviões Boeing 737-800, com preferência de compra de mais oito aviões. Segundo a Boeing, o novo pedido representa um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão. As entregas das primeiras 13 aeronaves Boeing 737 Next-Generation têm início em 2012 e se estendem até 2015. Até 2017, estão previstas as entregas das oito unidades opcionais.