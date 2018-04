Copa e eleições dão fôlego ao segmento de brindes Os negócios que envolvem artigos relacionados à Copa do Mundo e às eleições devem, este ano, aumentar em cerca de 15% as vendas das empresas que atuam no segmento de brindes e produtos promocionais, boa parte delas pequenas e microempresas. A expectativa é que o faturamento das empresas, em torno de R$ 1,5 bilhão em 2001, aumente para R$ 1,7 bilhão este ano por causa dos dois eventos. "Se não fosse este calendário especial, o mercado repetiria o faturamento do ano passado", diz o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Brindes e Produtos Promocionais (Anfab), Fabio Bom Angelo. Ele calcula que, entre as 2.600 empresas do setor, cerca de 300 - que oferecem brindes relacionados ao futebol e à disputa política - devem ser beneficiadas. As eleições, na avaliação de Angelo, devem render mais do que a Copa de 2002. "O horário de transmissão dos jogos do Brasil (a maioria muito cedo) e o desempenho da seleção até o momento podem esfriar o ânimo do torcedor", justifica. Por esses motivos, acredita, as empresas tendem a se mostrar menos predispostas a investir na promoção de seus produtos encomendando brindes. Outro problema, explica, é a distância que estamos do Japão e da Coréia do Sul, onde serão realizados os jogos. "Se fosse mais perto, pelo custo, haveria um número maior de empresários dispostos a investir em promoções de sorteios de viagens", avalia. Mas, mesmo com essas restrições, as pequenas e microempresas já começaram a se preparar para abocanhar uma fatia desse mercado, com a oferta de todo o tipo de brindes, dos mais tradicionais, como camisetas, bonés, bolas e chaveiros aos mais criativos ou exclusivos, conforme a exigência da empresa. A Still Promotion, por exemplo, está vendendo um kit composto de tapa-olho, despertador e corneta ou reco-reco, para "acordar" o torcedor para os jogos da madrugada. "O negócio é ser criativo e levar as dificuldades com bom humor. O torcedor recebe o tapa-olho para tirar uma soneca e na hora do jogo acorda com o despertador e comemora os gols com a corneta ou reco-reco", diz o proprietário da empresa, Douglas Alves. Com nove empregados, que podem subir para 30 este ano, dependendo das encomendas que receber, o dono da Still, que atua na linha de plástico injetado, está otimista. "Com os dois eventos, posso aumentar em até 40% meu faturamento", diz ele, com vendas anuais pouco abaixo de R$ 1 milhão. "Se o Brasil começar a ganhar, as chances de as empresas reforçarem o volume de encomendas de brindes aumentam", explica. Calote O entusiasmo com a perspectiva de fechar bons negócios com as duas datas às vezes pode trazer dores de cabeça para pequenos e microempresários. "Nessas épocas a quantidade de empresas que abre e fecha é muito grande. A concorrência é enorme, nem sempre os pequenos conseguem se estruturar para atender pedidos e o risco de calote é considerável, principalmente na época das eleições", alerta o presidente de uma feira anual dirigida para o setor, a Expo Bríndice, Luiz Roberto Salvador. Para sobreviver no mercado, observa, é preciso ser criativo e cuidadoso no momento de fechar negócios. O proprietário da Horse, empresa especializada em brindes da área country, Orlando Gomes, desistiu do mercado eleitoral. "Quem faz a encomenda é um intermediário, e não o candidato. Muitos não têm firma nem endereço, e na hora de cobrar uma dívida não se sabe a quem recorrer", diz. Há 23 anos no mercado, Manoel Antonio Santana, dono da Unibrindes, espera um incremento de 30% nas suas vendas apenas com a campanha política. "Assim que os nomes forem oficializados nas convenções, a partir de junho, as encomendas devem começar. Hoje só temos consultas de preços", diz. A Anfab orienta os empresários que trabalham com brindes eleitorais a exigir pagamento de 50% do valor da nota fiscal no ato da encomenda e o restante na entrega. Muitos, diz o presidente da entidade, pedem 100% do pagamento da encomenda, antes mesmo de dar início à produção. Nas gráficas, as encomendas em campanhas majoritárias costumam crescer cerca de 7%. "Este porcentual já foi maior, em torno de 12% a 13% nas eleições dos anos 80. Mas hoje acredito que os partidos estão concentrando mais força na mídia eletrônica", diz o presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf), Mário César de Camargo. O proprietário da Ativa/M Gráfica, José Roberto Bruno, desde que abriu a empresa, há dez anos, tem atuado nas eleições. Este ano também está preparando tabelinhas de jogos da Copa para empresas e material para candidatos à reeleição, como cartilhas falando de dengue, drogas e segurança. Experiente, ele exige pagamento antecipado nas encomendas e escolhe os clientes com quem vai trabalhar. "Dispensei um interessado há pouco tempo porque ele queria pagar a encomenda para o candidato somente uma semana após a entrega."