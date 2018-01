Copa pode trazer movimento recorde para setor de bebidas Os setores de refrigerantes e bebidas estão projetando movimento recorde este ano. A expectativa é que, pela primeira vez, as vendas cheguem ao patamar de 22,4 bilhões de litros - um volume 73% superior aos 12,9 bilhões de litros vendidos pelas indústrias de bebidas antes do Plano Real, em 1994. O diretor-superintendente do Sindicerv, Marcos Mesquita, conta que o mês de janeiro foi muito bom e já sinaliza que esta expectativa otimista deve se confirmar. Segundo ele, alguns fatores devem influenciar favoravelmente o desempenho do ano, como a recuperação da massa salarial, aumento do salário mínimo, câmbio baixo e juros em queda. Além disso, ele explica que a Copa do Mundo vai estimular o consumo em meses tradicionalmente mais fracos, como os de junho e julho. "Os movimentos de demanda são teoricamente mais (fortes) do que em 2005", comentou. O movimento representa uma retomada de expansão, depois de os setores terem "andado de lado" desde o fim da década passada. Dados do Sindicerv mostram que as vendas do setor oscilaram entre 7,8 bilhões de litros e 8,4 bilhões de litros entre 1995 e 2004. Mesquita estima que as vendas avançaram 5,5% ano passado, para 8,9 bilhões de litros, e que este ano a expansão será de pelo menos 5%, elevando o volume para 9,4 bilhões de litros. "Se as condições atuais se mantiverem, 2006 tende a ser melhor que 2005", diz Mesquita, que chegou a comentar que os vendedores estão "sorrindo de orelha a orelha". Refrigerantes Nas contas da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes (Abir), a estimativa é de crescimento de 5% para 2006, depois de um fraco desempenho em 2005, quando as vendas subiram perto de apenas 2%. Em 2005, as vendas do setor somaram 12,4 bilhões de litros, volume que deverá subir para 13 bilhões em 2006.