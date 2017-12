Copel anuncia oferta de recompra de ações Se você é acionista minoritário da Companhia Paranaense de Energia (Copel), fique atento à oportunidade de obter maiores ganhos com os papéis da companhia. O motivo é que o governo do Paraná anunciou uma oferta pública de recompra de ações ordinárias (ON, com direito a voto) dessa empresa de energia. A oferta de aquisição de papéis ON para posterior revenda ao novo controlador da Copel pegou o mercado de surpresa e foi considerada favorável para o investidor minoritário. O governo do Paraná não obterá ganho financeiro com o processo, pois irá dividir o ágio com os acionistas minoritários. Na oferta de recompra da Copel, o governo pagará R$ 11,50 por lote de mil ações, atualizado pela TJLP mais 8% ao ano e corrigido desde 22 de dezembro de 1998. O valor será acrescido ainda de 30% da diferença entre o preço de venda das ações de propriedade do Estado do Paraná, que será apurado no leilão de desestatização, e o valor obtido após a correção da oferta pela TJLP.