Copel anuncia reajuste de tarifas de 15% a partir de 2004 A Copel divulgou hoje fato relevante informando que, por decisão do acionista majoritário da companhia, as faturas de energia emitidas a partir de 1º de janeiro de 2004 sofrerão uma redução do desconto concedido a consumidores adimplentes - o que resultará num reajuste tarifário médio de 15%. "Esta decisão refere-se à implantação de parte do reajuste tarifário de 25,27% em média concedido à Copel pela Aneel, através da Resolução n.284, de 23/06/2003."