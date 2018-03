Copel assina contrato de locação de usina com Petrobras A Copel comunicou nesta quarta-feira a assinatura de um contrato de locação da termelétrica a gás de Araucária com a Petrobras. O compromisso vale até 31 de dezembro de 2007, podendo ser prorrogado por até 12 meses. Segundo o aviso, o valor do aluguel mensal, destinado a cobrir todos os custos e tributos devidos pela UEG Araucária, será composto de uma parcela fixa mensal e outra variável. O montante fixo será de R$ 13,14 por MWh, multiplicado pela potência de referência (428,35 MW) e pelo número de horas do mês. "O valor da parcela variável mensal, de R$ 33,23 por MWh, será calculado em função da efetiva energia gerada." As empresas fecharam também um acordo de prestação de serviços de operação e manutenção da usina, com vigor até 31 de dezembro de 2008 ou até o término da locação, o que ocorrer primeiro. Neste caso, o valor mensal dos serviços prestados, destinado a remunerar a operadora, será de R$ 5,86 por MWh, também multiplicado pela potência de referência e pelo número de horas do mês.