Copel decide conceder desconto que anula reajuste de tarifa A Companhia Paranaense de Energia (Copel) divulgou no final da tarde um fato relevante informando que o conselho de administração ratificou a decisão do acionista majoritário da companhia - o governo do Estado do Paraná-, a respeito da implantação do reajuste tarifário concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O reajuste médio de 25,27% foi aplicado para todos os consumidores. No entanto, a empresa concederá desconto, no mesmo valor do reajuste, aos clientes adimplentes, anulando portanto o efeito do aumento de tarifas. A Copel afirmou ainda que poderá reduzir o porcentual de desconto caso a empresa necessite de recursos. Na mesma reunião, o presidente do conselho de administração, Ary Veloso Queiroz, comunicou sua renúncia, em caráter irrevogável, devido a problemas de saúde.