Copel diz que rompimento de contrato não é "fato consumado" A Companhia Paranaense de Energia (Copel) afirmou hoje que não há "fato consumado", mas apenas uma possibilidade de rompimento de contratos da empresa com a Cien e a Usina Elétrica a Gás de Araucária (UEG). "Os contratos acham-se sob análise da diretoria da Copel, que tem discutido seus termos com as partes envolvidas", afirmou o presidente da estatal, Paulo Pimentel. "Já nos reunimos algumas vezes com os parceiros desses contratos, mas ainda não temos uma posição definitiva." O diretor de Finanças da Copel, Ronald Ravedutti, disse que a suspensão do pagamento dos contratos não atinge apenas esses da Copel, mas vários outros da gestão anterior. "A suspensão do pagamento é uma medida necessária para que possamos examinar tais compromissos com o devido zelo", afirmou. A direção da UEG Araucária disse que a empresa não recebeu informe oficial sobre suspensão de contrato de compra de energia. "A El Paso e a Petrobras esperam que a Copel cumpra os contratos por ela firmados", disse a empresa.