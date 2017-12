Copel é divida em cinco subsidiárias Os acionistas da Companhia Paranaense de Energia (Copel) formalizaram ontem a divisão da estatal em cinco novas empresas a partir do próximo ano. A divisão é uma forma de adaptar a concessionária às determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Dentro do modelo proposto, a Copel foi dividida nos setores de geração, transmissão, distribuição, telecomunicações e gerenciamento de participações em outros empreendimentos. A Copel terá o controle total das cinco empresas que serão criadas. Segundo o presidente da Copel, Ingo Hübert, a intenção da Aneel é assegurar total clareza e plena transparência nas relações comerciais, inclusive separando ativos e contabilidade de cada uma das empresas que atuam na produção, transporte e distribuição de energia. "Isso vai garantir ao consumidor que as tarifas cobradas espelhem com fidelidade toda a cadeia de custos", declarou. Embora a diretoria da Copel negue, a divisão também visa a preparar a empresa para a privatização, que pode ocorrer dentro de um ano. Desde o anúncio de que a empresa seria vendida, ela vinha se adaptando às exigências da Aneel, dividindo-se informalmente em três unidades de negócio: geração, transmissão e distribuição.