Copel obtém reajuste tarifário médio de 25,27% A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou uma reajuste médio de 25,27% para as tarifas da Companhia Paranaense de Energia (Copel). O aumento entra em vigor hoje. O reajuste, segundo a agência, varia de acordo com as categorias de consumidores. As residências, o comércio e as pequenas indústrias, que recebem energia em baixa tensão, terão aumento de 23,93%. Os consumidores industriais terão reajuste de 25,99%. Essa diferença resulta de um decreto editado em abril deste ano, que estabeleceu o fim gradual dos subsídios cruzados entre os grupos de consumo. A Copel fornece energia para cerca de 3 milhões de unidades consumidoras em 399 municípios do Paraná e de Santa Catarina.