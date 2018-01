Copene fará nova tentativa de venda das ações O liquidante do Banco Econômico, Flavio Cunha, declarou que uma nova tentativa de venda das ações da Copene, pertencentes ao ex-banco de Ângelo Calmon de Sá, deverá ser feita ainda no primeiro trimestre deste ano. Segundo ele, o formato da venda será definido pelo diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, que está de férias. No último dia 14 de dezembro, a primeira tentativa de alienação das ações da Copene fracassou depois da desistência da Dow Chemical e da apresentação de propostas de compra pela Perez Companc e pelo Ultra por um valor abaixo do preço vinculante de venda de ações fixado pelo BC, a Odebercht e o grupo Mariani.