Copene: fracasso em leilão prejudica papéis O analista Cleomar Parisi, do Unibanco, disse que o fracasso do leilão da Copene terá impacto negativo sobre as ações no curto prazo. Para ele, os papéis podem recuar na Bolsa até uma nova definição sobre a venda dos ativos. "Mas se o papel apanhar demais acabará se tornando uma boa oportunidade de investimento", destacou. Na avaliação do analista, o preço das ações da Copene atualmente não embute o grande potencial operacional da companhia. Esse potencial só deve ser considerado, segundo ele, depois que a empresa tiver um controlador definido. A tentativa de venda da Copene fracassou hoje, pela segunda vez, por falta de interessados, já que o grupo Ultra não entregou proposta. Apesar do problema com o leilão, Parisi mantém a recomendação de compra das ações e o preço-alvo - sem data definida para que essa meta seja atingida - de R$ 1.078 por lote de mil, que indica potencial de valorização de 70,83% em relação ao fechamento de ontem. Há pouco, as ações preferencias tipo A (PNA, sem direito a voto) da companhia caíam 1,74% na Bovespa, para R$ 620,00, após 22 negócios. Na mínima do dia, a ação foi cotada a R$ 586,00.