Copene quer consolidar setor petroquímico A aquisição do controle da Companhia Petroquímica do Nordeste (Copene) pelo Grupo Odebrecht/Mariani abre espaço para a consolidação do setor petroquímico na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O novo controlador da Copene anunciou que vai reestruturar os ativos do Pólo de Camaçari (BA), em operação que envolve as empresas abertas Nitrocarbono, Polialden e Trikem. A intenção é deixar apenas uma companhia em Bolsa. "É preferível ter três ou quatro ações líquidas em Bolsa do que 20 com poucos negócios", afirmou o analista Gilberto Pereira de Souza, da Itaú Corretora. Para ele, a concentração beneficiará o mercado brasileiro se criar empresas grandes e representativas, que atrairão os investidores de peso. Das 56 ações que compõem atualmente a carteira do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bovespa -, apenas uma é do setor petroquímico: Copene. Mesmo assim, sua fatia no índice equivale a apenas 0,338% do total. O Brasil possui três pólos petroquímicos. Além da central baiana, há ainda os centros de São Paulo, com a Petroquímica União na primeira geração, e do Sul do País, liderado pela Copesul. O futuro, portanto, esboça empresas com carga tributária menor e maior escala para competir globalmente. Além disso, as novas petroquímicas terão maior poder de barganha, tanto na compra de matérias-primas quanto com clientes. As ações da Copene, para os analistas, serão uma opção de compra após sua reestruturação. As opiniões divergem, no entanto, quando se fala no momento certo para a compra dos papéis das empresas envolvidas. "É prematuro entrar em determinada ação agora", afirmou Stefano, da BBV. Para ele, o fato de a reestruturação ainda não estar delineada gera riscos que não podem ser mensurados. A Odebrecht fechou seu capital em outubro do ano passado. O processo, que chegou a ser suspenso pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por apresentar informações incompletas, foi questionado pela Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec). O preço oferecido na oferta correspondia a 40% do valor patrimonial.