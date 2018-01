Copene: Sudameris revisa recomendação A Sudameris está revendo a recomendação e o preço-alvo das ações da Copene. A recomendação anterior da corretora era de compra das ações. Para o analista José Cataldo, a falta de interessados na Copene deve provocar um "ajuste curto" no preço dos papéis. Segundo ele, esse ajuste não deve durar muito tempo porque as ações subiram pouco desde o fracasso do primeiro leilão, em 14 de dezembro último.