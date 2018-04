Copom: analistas apostam na manutenção do juro A maior parte dos analistas aposta que Comitê de Política Monetária (Copom) vai optar hoje pela manutenção dos juros básicos em 18% ao ano, principalmente por causa da contínua pressão sobre o câmbio. Há uma corrente de economistas, no entanto, que acredita num corte entre 0,25 e 0,5 ponto porcentual, ou pelo menos na adoção do viés de baixa. O fraco nível de atividade e o fato de que alterações nos juros agora atingem basicamente a inflação do ano que vem - que aparentemente está controlada - justificariam a redução dos juros, que continuam elevados. Segundo pesquisa da consultoria Global Invest, em julho o Brasil superou a Polônia e voltou ao primeiro lugar no ranking de taxa de juros reais, o que não ocorria desde julho de 2000. Os juros reais no País ficaram em 10,3% ao ano, ante 9,4% na Polônia. A pesquisa analisa as taxas de curto prazo dos últimos 12 meses, deflacionadas pelos índices de preços ao consumidor no mesmo período. Para o chefe de pesquisa para a América Latina da consultoria IDEAglobal, Ricardo Amorim, a alta do dólar de R$ 2,87 para R$ 3,10 nos últimos 30 dias deve levar o Copom a manter os juros, ainda que estejam em níveis elevados. Com um câmbio mais depreciado, aumenta o risco de repasse da desvalorização para os preços. Amorim cita ainda o fato de o IPCA de julho ter sido alto, de 1,19%. O economista-chefe do HSBC, Alexandre Bassoli, entende que o Copom deve manter os juros por causa do nível do dólar e do risco país, que pulou de 1.512 para 2.017 pontos desde o último encontro o da instituição. Para ele, num cenário de turbulência no mercado, as projeções para a inflação se tornam menos precisas. "O mercado e o BC têm errado bastante suas estimativas para a inflação." Bassoli estima um IPCA para 2003 de 5% - a meta é de 4%, com tolerância de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O economista-chefe do Bank of America, Marcelo Carvalho, acredita num corte de 0,25 ponto porcentual, embora não descarte uma redução de 0,5 ponto. Para ele, se o BC mantiver o tom da análise expressa na ata do Copom de julho, a Selic deve cair. No mês passado, a expectativa de que a turbulência no mercado fosse temporária e o fato de que a projeção da inflação para 2003 estar bem abaixo do centro da meta abriram espaço para um corte de 0,5 ponto. Carvalho diz que, mesmo com a recente alta do dólar, é provável que a estimativa do BC para a inflação de 2003 continue positiva.