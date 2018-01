Copom aumenta juros para 25% ao ano O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, na sua última reunião sob o comando de Armínio Fraga, elevar a taxa Selic em três pontos percentuais, sem viés. Isso significa que somente uma nova reunião do Copom pode mexer na taxa de juros. Segundo o Copom, "o aumento da inflação desde a última reunião, aliado ao nível ainda elevado da inflação esperada, levou o Copom a aumentar a taxa Selic para 25% ao ano, sem viés". A decisão foi unânime. A ata referente a esta reunião será divulgada na próxima quinta-feira, dia 26. A próxima reunião do Copom está marcada para os dias 21 e 22 de janeiro. Ela já será comandada pelo presidente do BC indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, Henrique Meirelles.